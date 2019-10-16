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Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Muğla'da bazı oda, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ortak açıklamayla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Muğla'da bazı oda, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ortak açıklamayla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Muğla'da, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

Ortak açıklamaya, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MUTSO), öncülüğünde MUTSO Meclis salonunda düzenlenen destek etkinliğinde Muğla Ticaret Borsası (MTB), Bodrum Ticaret Odası (BODTO), Marmaris Ticaret Odası (MTO), Muğla Ziraat Odası, Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) da yer aldı.

MUTSO Başkanı Mustafa Ercan, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar adına hazırlanan ortak bildiriyi okudu.

Ercan, "Harekat kararının arkasındayız ve destekliyoruz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:54 Kaynak: AA
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