Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

23 dakika önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde Aksaray'da bulunan oda, borsa...

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde Aksaray'da bulunan oda, borsa ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yaptıkları ortak açıklamayla destek verdi.

Açıklamayı okuyan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, süren harekat kararının arkasında olduklarını belirtti.

Harekat ile Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterildiğini belirten Özkök, şöyle konuştu:

"Bu harekat meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca son 2 yılda 100'ün üzerinde taciz eylemlere maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri Suriye'nin içinde ve Suriyelilere yönelik saldırılar düzenlemektedirler. Suriye'deki yerel halkında terör örgütlerinin giderek artan hak ihlalleri, göçe zorlatma, taciz ve zulme karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Her kes şunu görmelidir, mazlum insanları katleden, ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına karşı sessiz kalmamızı bekleyemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlayıp devam eden bu operasyonlarla Türkiye terör örgütleri ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir."

Barış Pınarı Harekatı, Aksaray, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Suriye halkına karşı değil, Suriye halkıyla birlikte zalimlere karşı mücadele ediyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz? Volkswagen'in Türkiye yatırımını askıya almasıyla Bulgaristan'ın ardından bir hamle de Romanya'dan geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 14:10:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]