Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

23 dakika önce

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK), Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK), Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Dernekten yapılan açıklamada, operasyonun amacının bölgeye barış ve huzur getirmek olduğu vurgulandı.

Derneğin operasyona destek verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türk dünyasının birlik, beraberlik şuurunu en üst seviyeye taşımak için Bulgaristan Türkleri olarak uğrunda sayısız şehitler verdiğimiz al bayrağımızın daha da yükseklere taşınabilmesi için tüm dualarımız şanlı Türk ordumuz ve kahraman Mehmetçiklerimiz için. Bulgaristan Türkleri her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yanındadır. Türkiye'nin ve dünyada Türklerin güvenliği, bölgesel istikrar ve Suriye'de barışçıl çözüm için atılan adımları destekliyoruz. Başarılı olmaları için Bulgaristan Türkleri ve Türk dünyasının duaları Mehmetçikledir."

Barış Pınarı Harekatı, Bulgaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın tehditleri Türk insanına soruldu! İşte anketten çıkan sonuç
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz? Volkswagen'in Türkiye yatırımını askıya almasıyla Bulgaristan'ın ardından bir hamle de Romanya'dan geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 14:10:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]