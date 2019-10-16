Ordu, Gümüşhane, Trabzon, Artvin, Rize, Bayburt ve Giresun'da oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, odada bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileri adına yaptığı açıklamada, devletin harekat kararının arkasında olduklarını söyledi.

Şahin, "Amaç, bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir." dedi.

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ise Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere milletin, iş dünyasının ve sivil toplumun, bir ve beraber olarak en güzel cevabı vereceğini dile getirdi.

Bu tehditler karşısında vatanın her bir ferdinin, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacağını ve üreteceğini belirten Kahraman, "Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür." ifadesini kullandı.

Gümüşhane

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay, odanın toplantı salonunda bir araya gelen sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri adına hazırlanan ortak metni okudu.

Akçay, harekatın amacının, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek olduğunu kaydetti.

Daha sonra, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri, makamında ziyaret ettikleri Vali Kamuran Taşbilek'e Türk bayrağı verdi.

Trabzon

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, odada bir araya gelen oda, borsa ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına yaptığı açıklamada, harekatı desteklediklerini belirtti.

Hacısalihoğlu, Türkiye'nin başlattığı her harekatın Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklendiğine işaret etti.

Artvin

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, kentteki oda ve sendika temsilcileri adına basın açıklamasını okudu.

Kurt, Türkiye'nin uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığını vurgulayarak, "Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve BM Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır." dedi.

Rize

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, kentteki borsa, oda ve sivil toplum kuruluşları adına yaptığı basın açıklamasında, harekata destek verdiklerini söyledi.

Karamehmetoğlu, "Biz inanıyoruz ki gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemez. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık ve olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır ve kardeşliktir." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasının ardından sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcileri, asker selamı verdi.

Giresun

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileri, harekata destek açıklaması yaptı.

GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, odanın toplantı salonunda yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Bayburt

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde, kentteki borsa, oda ve sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yapıldı.

Bayburt TSO'daki basın açıklamasında, uluslararası camia, teröre karşı ortak duruş sergilemeye ve evrensel insan haklarını bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık şekilde göstererek Türkiye'ye destek vermeye davet edildi.