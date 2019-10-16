Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

7 dakika önce

Develi Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Develi Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Cabbar başkanlığında toplanan belediye meclisinde, üyelerin oy birliğiyle hazırlanan destek bildirisi okundu.

Cabbar, burada yaptığı konuşmada, her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını belirtti.

Söz konusu vatan olunca, bir ve beraber olduklarını anlatan Cabbar, şunları kaydetti:

"Bizler söz konusu vatan olduğunda, bütün ayrılıkları bir kenara bırakarak vatanımızın ve onun bekçisi konumundaki Mehmetçiğimizin her daim destekçisi olmuşuzdur. Bu harekata bir nebze destek olmak, kalbimizin kahraman ordumuzla attığını belirtmek adına böyle bir bildiri yayınlamak istedik. Siz kıymetli meclis üyelerimize de desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim şanlı ordumuza yardım etsin ve hiçbir Mehmetçiğimizin burnu dahi kanamadan evlerine dönmeyi nasip etsin."

Terör örgütlerinin varlığını sonlandırmak amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na başlandığı anlatılan bildiride ise, "Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur. Çünkü sınırlarımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir." ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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