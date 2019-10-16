Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da STK temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, ETSO, Erzurum Ticaret Borsası, Erzurum Barosu, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası, Hak-İş, ERVAK, Türkiye Emekliler Derneği, Türk-İş, Memur-Sen, Kamu-Sen ve Ziraat Odası Başkanlığı yetkilileri hazır bulundu.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, STK'lar adına burada yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde aynı anda tüm odalar ve borsalarla birlikte açıklamayı yaparak hem ülke hem de dünya kamuoyuna seslendiklerini söyledi.

Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye sınırında harekata başladığını hatırlatan Yücelik, "Amaç hem ülkemizin sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir." dedi.

Devletin aldığı kararın arkasında olduklarını belirten Yücelik, şunları belirtti:

"Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde eyleme maruz kalmıştır.

Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir.

Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir."

Ardahan

Ardahan'daki STK'ların imzasıyla Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı ile ülke sınırlarının güvenliğinin sağlanmaya çalışılması ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunun ortadan kaldırılmasının amaçlandığı bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı ile amaç, bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur."

Kars

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda bir araya gelen STK üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, STK'lar adına yaptığı açıklamada, iş dünyası olarak kahraman askerlerin yanında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin harekatla sınır güvenliğini sağladığına işaret eden Alibeyoğlu, " Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür." diye konuştu.

Erzincan

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın açıklamasına, Memur-Sen, Hak İşçi Sendikaları Temsilciliği, Türkiye Emekliler Derneği, Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Erzincan Kamu Çalışanları Sendikaları, Erzincan Ziraat Odası, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Erzincan Ticaret Borsası ile Erzincan Ticaret Odası yöneticileri katıldı.

Erzincan Ticaret Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, burada grup adına yaptığı konuşmada, masumları katleden ve Türkiye'nin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalınamayacağını aktardı.

Türkiye'nin başlattığı her harekatın Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklendiğini dile getiren Tanoğlu, "Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.