Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

58 dakika önce

Ordu, Gümüşhane, Trabzon, Artvin, Rize, Bayburt ve Giresun'da oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek...

Ordu, Gümüşhane, Trabzon, Artvin, Rize, Bayburt ve Giresun'da oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, odada bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileri adına yaptığı açıklamada, devletin harekat kararının arkasında olduklarını söyledi.

Şahin, "Amaç, bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir." dedi.

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ise Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere milletin, iş dünyasının ve sivil toplumun, bir ve beraber olarak en güzel cevabı vereceğini dile getirdi.

Bu tehditler karşısında vatanın her bir ferdinin, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacağını ve üreteceğini belirten Kahraman, "Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür." ifadesini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:52 Kaynak: AA
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