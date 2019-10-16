Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

2 saat önce

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Konfederasyonun genel başkan yardımcısı Erol Ulu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye sınırında harekata başladığını anımsatarak, amacın hem ülkenin sınır güvenliğini sağlamak hem de Türkiye ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin sınırlarını korumak ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için uluslararası anlaşmalardan doğan hakkını kullandığını ifade eden Ulu, "Sınırlarımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortada. Fırat'ın doğusuna yapılan harekatla Türkiye, PKK/PYD/ YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerini temizleyerek bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis edecektir." ifadelerini kullandı.

Erol Ulu, sosyal medyadaki bilgi kirliliğine ve provokasyonlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırarak, şunları kaydetti:

"Harekat başladığından bu yana ülkemize yönelik başlatılan bu tür girişimlere karşı birlik olmalıyız. Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı bu harekata desteğimiz sonsuzdur, onların yanındayız. Harekata katılan tüm güvenlik güçlerimize Allah güç, kuvvet versin. İnşallah burunları kanamadan sağ salim ülkemize dönerler. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Rumeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:36 Kaynak: AA
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