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Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasında (KÜTSO), iş dünyası, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri tarafından Barış Pınarı Harekatı'na destek için ortak basın toplantısı düzenlendi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasında (KÜTSO), iş dünyası, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri tarafından Barış Pınarı Harekatı'na destek için ortak basın toplantısı düzenlendi.

KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç toplantıda, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası adına hazırlanan ortak bildiriyi okudu.


Hareket kararının arkasında olduklarını ve harekatı desteklediklerini belirten Özotraç, şöyle devam etti:


" Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır."


Özotraç, Türkiye ve ülke ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumun bir ve beraber olarak en güzel cevabı vereceğini sözlerine ekledi.

Barış Pınarı Harekatı, Kütahya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:12 Kaynak: AA
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