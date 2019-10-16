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Barış Pınarı Harekatı'na destek

41 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç KAYMEK öğrencileri Kartal Şehitliği'ni ziyaret etti.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç KAYMEK öğrencileri Kartal Şehitliği'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile Kartal Şehitliği'ni ziyaret eden Genç KAYMEK öğrencileri, dua etti ve şehitlerin kabirlerine karanfiller bıraktı.

Daha sonra Kartal Şehitliği'nden Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne Türk bayrakları ve sloganlarla yürüyen gençler, burada Refika Küçükçalık İlkokulu öğrencileriyle birlikte komando marşını okudu. Kale içinde yer alan Genç KAYMEK standına geçen öğrenciler "Gönülden Mehmetçiğe" adlı deftere mesajlarını yazdı.

Mesajlarda "Ben de büyüyünce asker olacağım", "İnşallah sağ salim dönersiniz", "Allah yardımcınız olsun", "İyi ki varsınız" gibi ifadeler yer aldı.

"Gönülden Mehmetçiğe" adıyla açılan defterler, Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere gönderilecek.

Belediye Başkanı ve meclis üyeleri gönüllü askerlik için başvurdu

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve belediye meclis üyeleri, gönüllü olarak Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için askerlik şubesine başvurdu.

Altun, burada yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Bünyan Belediye Meclisi olarak Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiğimizin göstergesi olarak buraya gönüllü asker olarak yazılmaya, cepheye gitmeye geldik. Duyarlılığından dolayı bütün meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bünyan halkı her zaman askerinin yanındadır. Bugün güzel de bir kampanya başlattık. Mehmetçiğimize moral vermek adına mesaj ve mektup yazmak isteyen her hemşehrimizin mesajını Bünyan Belediyesi olarak harekata katılan askerlerimize ulaştıracağız."

Bünyan Askerlik Şube Başkanı Hasan Ekinci de duyarlılıklarından dolayı Başkan Özkan Altun ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Barış Pınarı Harekatı, Kartal Şehitliği, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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