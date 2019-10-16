Beyşehir Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için hazırlanan bildiriyi kabul etti.

Meclis, Belediye Başkanı Adil Bayındır başkanlığında olağanüstü gündemle toplandı.

Bayındır, burada yaptığı konuşmada, "Vatanımızın birliğini, dirliğini, devletimizin büyüklüğünü eksiltmesin inşallah. Bizler bu vatanın gölgesinde yaşamayı, ömrü böyle tamamlamayı şeref addedenlerdeniz." dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bayındır, "Başta devletimizin yetkililerine, büyüklerine, devlet kademelerindeki değerlerimize, Türk ordumuzun komuta kademesinden aşağıya kadar hepsine Allah yardım etsin. 'Devlet ayakta kalırsa, biz ayakta kalırız' anlayışındayız, felsefemiz budur. Gün samimiyet, gün birlik, gün omuz omuza olma günüdür." ifadelerini kullandı.

AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti gruplarınca hazırlanarak meclis başkanlığına sunulan ortak bildiri meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.