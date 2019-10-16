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Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Adana'da, Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır ötesinde operasyon düzenleyen Mehmetçik için kurban kesilip dua edildi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Adana'da, Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır ötesinde operasyon düzenleyen Mehmetçik için kurban kesilip dua edildi.


Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, operasyona katılan askerlere destek vermek amacıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından etkinlikler düzenlendi. Vakıf üyeleri, Korgeneral Recai Engin Kışlası'nda, Mehmetçik için kurban kesti, daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Adana Ülkü Ocakları Başkanı Emin Canlı, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekata destek vermek için bir araya geldiklerini belirterek, "Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla ordumuza dua amaçlı bir araya geldik. 9 kurban bağışlayıp dualarımızı onlara gönderdik. Yüce Rabbim milletimiz için mücadele eden askerimizi ve polisimizi muzaffer eylesin. Hem içeride hem de dışarıda memleket düşmanlarına Allah fırsat vermesin." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:38 Kaynak: AA
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