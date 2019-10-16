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Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Ilgın Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek bildirisi yayımladı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Ilgın Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek bildirisi yayımladı.

Meclis, Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, başkanlığında toplandı.

Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması olduğunu hatırlatan Ertaş, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini, Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek, "İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, kahraman askerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Ilgın'ımız vatanının, milletinin, devletinin ve kahraman Mehmetçiğin her zaman yanındadır. Ne zaman üzerimize bir vazife düşse her zaman göreve hazırız. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:22 Kaynak: AA
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