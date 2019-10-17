Akşehir Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için hazırlanan bildiriyi kabul etti.

Akşehir Belediye Meclisi olağanüstü olarak toplandı.

Akşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediye Meclisi adına hazırlanan harekata destek bildirisini okudu.

Harekatın Türkiye için bir zorunluk olduğu ifade edilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/ YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır."

Başkan Akkaya'nın bildiriyi okumasının ardından bildiri tüm meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı, meclis üyelerinin hep birlikte asker selamı vermeleriyle son buldu.