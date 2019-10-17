Kocasinan Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında toplanan belediye meclisinde, üyelerin oy birliğiyle hazırlanan destek bildirisi okundu.

Çolakbayrakdar, burada yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'ya karşı ciddi operasyonlar yapıldığını söyledi.

Bebekleri bile katleden gözü dönmüş bir terör örgütüyle mücadele edildiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

" Suriye'deki iç karışıklıktan beslenen PKK/YPG/ PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında mücadele vermekteyiz. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Mehmetçiğimizin, ayağına taş değdirmesin. Mehmetçiğimizin, yurtlarına sağ salim dönmeleri için dua ediyoruz. Hedefimiz Fırat'ın doğusunu tamamen terörden arındırıp, Suriyeli misafirlerimizin o topraklara geri dönmeleri, ve kendi topraklarında yaşamalarıdır. Ordumuz, inşallah bölgeye huzur iklimini hakim kılacaktır."

Barış Pınarı Harekatının tüm bölgeye huzur ve güvenliği vadettiği anlatılan bildiride ise, "Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.