Tokat'ta şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği önünde toplanan şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan vatandaşlar, meydanda asker selamı verdi.

Burada konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Bilal Özmen, terör örgütlerine karşı düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın Türk tarihine altın bir sayfa olarak gireceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın harekat ile ilgili yaptığı paylaşıma da tepki gösteren Özmen, şehitlerin kemiklerini sızlatan Akıncı'nın derhal bulunduğu makamdan istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

Ampute Türkiye Milli Takımı Antrenörü Osman Çakmak'ın da katıldığı yürüyüşün ardından gaziler, tekrar askere alınmak için Askerlik Şubesi Başkanlığına başvurdu.

Kastamonu'da öğrencilerden anlamlı destek

Kastamonu'da özel bir okulun öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla Mehmetçik Vakfına bağışta bulundu.

Kentteki özel kolejin öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda öğrenciler okul harçlıklarından biriktirdikleri parayı Mehmetçik Vakfına gönderdi.

Öğrencilerden Muratcan Yalın, Mehmetçikin her zaman yanında olduklarını, projeye herkesin destek çıktığını belirterek, "Mehmetçiklerimiz vatanın birliği ve bütünlüğü için Suriye'de operasyondayken, onlara maddi ve en önemlisi manevi destek için bu projeyi yaptık. Okul idaresi ve öğrencilerden büyük destek aldık." diye konuştu.



İrem Azra Yücedağ ise "Topladığımız miktar çok büyük olmayabilir ama biz Mehmetçiklerin hem maddi hem de manevi olarak yanında olduğumuzu göstermek istedik." dedi.



Kampüs Müdürü Cem Kocaman da "Bu proje ile manevi olarak da öğrencilerimizin ne kadar geliştiğini gördük. Bu bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.