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Barış Pınarı Harekatı'na destek

51 dakika önce

Bitlis Belediyesi meclisi üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Bitlis Belediyesi meclisi üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Bitlis Belediye meclisi olağanüstü toplantısında, tek gündem maddesi olarak Barış Pınarı Harekatı ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay başkanlığında yapılan toplantıda, meclise sunulan madde oy çokluğuyla kabul edilerek Barış Pınarı Harekatı'na destek verileceği bildirildi.

Toplantıda meclis tarafından hazınlanan bildiriyi okuyan Tanğlay, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/ YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, sınırın ve halkın güvenliğini sağlamak, barış koridoru tesis ederek Suriyelilerin evlerine dönüşlerini sağlamak amacıyla harekatın başlatıldığını aktardı.

Harekatın Türkiye için bir tercih değil zorunluluk olduğunu ifade eden Tanğlay, şunları kaydetti:

"Sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir.

Harekat, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Türkiye'nin bu harekatla gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan birinin de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Belediye meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve kahraman askerlerimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:32 Kaynak: AA
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