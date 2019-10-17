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Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Yunak'ta, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Yunak'ta, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Yunak Kaymakamlığı tarafından, "Mehmetçik'e destek için sen de gel" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla iştirak etti.

Hükümet Konağı Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yürüdü.

Meydandan İlçe Jandarma Komutanlığına önüne yürüyen vatandaşlar, "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her şey vatan için", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığında harekatın başarıyla sonuçlanması için Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, burada yaptığı konuşmada, Mehmetçik'le her an aynı duyguyu yaşadıklarını belirterek, "Harekata desteğimiz tamdır. İcabında düşmana karşı etten duvar örmeye hazırız. Cephedeki kahraman askerimizi Allah muvaffak eylesin." dedi.

Yürüyüşe, Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Polat, İlçe Jandarma Komutanı Adem Güneş, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, bazı öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Yunak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:20 Kaynak: AA
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