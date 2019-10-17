Sivas'ta Demiryolları Makinistler Derneği Şubesi üyeleri, Barış Pınarı Harekatı süresince maaşlarından her ay 100'er lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlama kararı aldı.

Şube Başkanı Gültekin Boyuneğmez, gar önünde yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine destek için "Bir dua, bir damla da bizden" adıyla kampanya başlattıklarını söyledi. Demiryolcular olarak daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarına da maddi ve manevi destek sağladıklarını belirten Boyuneğmez, şöyle devam etti:

"Güvenlik güçlerimizden dualarımızı hiç eksik etmedik. Bugün de Barış Pınarı Harekatı'nda bir farkındalık yaratarak dualarımızın yanında maddi olarak da destek kampanyası başlatalım diye düşündük. Terörü temizlemek için oraya gidip, terör yuvalarını Allah'ın izniyle onların başlarına geçirdik ve geçirmeye devam edeceğiz."

Programa katılanlar Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçikler için asker selamı verdi.

Boyuneğmez, açıklamanın ardından çalışanların, maaşlarından aylık 100'er lira kesilerek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlanması için yazdıkları dilekçeleri TCDD Taşımacılık AŞ Sivas Bölge Müdür Vekili Sönmez Sefercik'e teslim etti.

Hafik'te kermes düzenlendi

Hafik ilçesinde de Hacı Ömer Aydoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen kermese ilçedeki diğer öğrenciler harçlıklarıyla destek verdi.

Kaymakam Hacı Kerim Meral, Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Çakır, esnafı ziyaret ederek kermese davet etti.

Meral, tüm ilçe sakinlerini tek tek ziyaret edeceklerini belirterek "Büyük yürekli öğrencilerimizin düzenlediği kermese katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Harçlıklarıyla, emekleriyle düzenlenen kermese destek olan tüm öğrencilerimize, Barış Pınarı Harekatı'na destek olan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başkan Çuhadaroğlu ise emekleriyle, dualarıyla Mehmetçik'e destek olanlara teşekkür etti.

Kermesten elde edilecek gelirin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlanacağı belirtildi.



Öğrencilerden Mehmetçik'e 2 ton ceviz

Cevizi ile ünlü Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için belediyenin başlattığı kampanyaya ilk ve ortaöğretim öğrencileri 2 ton ceviz toplayarak katkı verdi.

Kaman Milli Eğitim Müdürü Halil İman, milli eğitim camiasının Barış Pınarı Harekatı'nda ordusunun ve devletinin yanında olduğunu söyleyerek "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlerimiz ve velilerimizin desteğiyle 2 ton civarında ceviz toplayarak belediyemize teslim ettik. Askerlerimizin her zaman yanında ve destekçisiyiz." dedi.

Kampanya kapsamında toplanan ceviz, belediye tarafından harekata katılan askerlere gönderilecek.