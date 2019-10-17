Barış Pınarı Harekatı'na destek

Beyşehir ilçesinde, ilkokul öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı vererek destek verdi.

Beyşehir Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerin başarısı için dua etti.

Sınıfın duvarında, "Barış Pınarı" panosu oluşturan öğrenciler, harekata ilişkin duygularını yansıtan resim ve şiir çalışmalarını sergiledi.

Atatürk İlkokulu Müdürü Halil Canan, öğrencilerini gerçekleştirdikleri bu anlamlı çalışmalardan kutlayarak, "Türk ordumuz, hudutlarımızın ötesinde Türk sancağını dalgalandırmak, mazlumlara yardım etmek ve terör örgütü mensuplarını yok etmek için önemli bir görev icra ediyor. Öğrencilerimize asker ağabeylerine selam gönderip, moral vermek ve yanlarında olduğunu göstermek istedi. Sergiledikleri çalışmalar da onların içerisinde olduğu duyguları, asker, vatan ve bayrak sevgisini çok net ifade ediyor." diye konuştu.