Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Beyşehir ilçesinde, ilkokul öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı vererek destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Beyşehir ilçesinde, ilkokul öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı vererek destek verdi.

Beyşehir Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerin başarısı için dua etti.

Sınıfın duvarında, "Barış Pınarı" panosu oluşturan öğrenciler, harekata ilişkin duygularını yansıtan resim ve şiir çalışmalarını sergiledi.

Atatürk İlkokulu Müdürü Halil Canan, öğrencilerini gerçekleştirdikleri bu anlamlı çalışmalardan kutlayarak, "Türk ordumuz, hudutlarımızın ötesinde Türk sancağını dalgalandırmak, mazlumlara yardım etmek ve terör örgütü mensuplarını yok etmek için önemli bir görev icra ediyor. Öğrencilerimize asker ağabeylerine selam gönderip, moral vermek ve yanlarında olduğunu göstermek istedi. Sergiledikleri çalışmalar da onların içerisinde olduğu duyguları, asker, vatan ve bayrak sevgisini çok net ifade ediyor." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB'den ABD'ye yaptırım tepkisi: 70 yıllık ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır
Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'in sıfır noktasına ulaştı TOKİ'nin yüzde 22'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona eriyor Adil Rami, asker selamını eleştiren Fransızlara ağzının payını verdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 18:13:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]