Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

48 dakika önce

Adana'nın Aladağ ilçesinde, bisikletliler Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Adana'nın Aladağ ilçesinde, bisikletliler Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için ilçe merkezinde vatandaşlar ve bisikletliler bir araya geldi.

Türk bayraklarıyla süslenen bisikletlerle tur atan grup, daha sonra dua ederek İstiklal Marşı okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, her zaman devletin ve güvenlik güçlerinin yanında ve destekçisi olduklarını belirtti.

Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Aydın Soydan, okul müdürleri katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:02 Kaynak: AA
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