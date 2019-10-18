Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

48 dakika önce

Çay Belediye Meclisi, olağanüstü toplanarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Çay Belediye Meclisi, olağanüstü toplanarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediye binası önünde Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, ortak bildiriyi okuyarak harekata ve orduya destek verdiklerini söyledi.

Her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp birlik ve beraberlik içerisinde kenetlendiklerini dile getiren Atlı, "Söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkemizi ve milletimizi tehdit eden her türlü unsuru yok edebilecek güce sahiptir. Çay halkımız her zaman olduğu gibi bugünde devletinin, milletinin ve tarihe adını altın harflerle yazdıran kahraman ordumuzun yanındadır." dedi.

Açıklamanın ardından meclis üyeleri, Mehmetçiğe "asker selamı" vererek bir günlük oturum ücretlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Barış Pınarı Harekatı, Hüseyin Atlı, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda söyledikleri sebebiyle ölüm tehdidi aldığını söyledi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mayın ve EYP'leri imha çalışmaları sürüyor Milan'dan sürpriz Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral harekatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye anlaşma uyarısı: Söz yerine getirilmemiş olursa 120 saatin sonunda harekat devam edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 16:43:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]