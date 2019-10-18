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Barış Pınarı Harekatı'na destek

11 dakika önce

MHP Kars Kadın Kolları üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

MHP Kars Kadın Kolları üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kentteki Fethiye Camisi'nde Barış Pınarı Harekatı'na destek için toplanan Kars MHP Kadın Kolları üyeleri, cuma ve ikinci namazı çıkışında vatandaşlara şehitler için hazırladıkları helvaları dağıttı.

Helva dağıttıktan sonra asker selamı veren kadınlar, Mehmetçik'e destek mesajı verdi. MHP Kadın Kolları Teşkilat Başkanı 70 yaşındaki Hanım Altınbaş da harekatta görevli torununa ve bölgedeki Mehmetçik'e asker selamı vererek dua okudu.

MHP Kars Kadın Kolları Başkanı Selma Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitler için hazırladıkları helvaları dağıttıklarını belirterek, "Suriye'de harekata katılan askerlerimizin yanındayız, Allah onları korusun. Buradan askerlerimize sevgimizi, saygımızı ve selamlarımızı gönderiyoruz." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:20 Kaynak: AA
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