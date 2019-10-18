Ortahisar Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Suriye'de terörle mücadele için yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla olağanüstü toplandı.

Şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, mecliste üyesi bulunan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin grupları adına temsilcilere söz vererek, ortak önerge okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

Kabul edilen önergede, Barış Pınarı Harekatı'nın terör örgütlerinin varlığını sonlandırmak, sınırların ve halkın güvenliğini sağlamak, barış koridoru tesis ederek Suriyelilerin bir an önce kendi topraklarına dönüşlerini sağlamak üzere yapıldığını ifade edildi.

Harekatın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları çerçevesinde başlatıldığına vurgu yapılan önergede, yine harekatın Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktan kaynaklandığı ifade edildi.

Türkiye sınırlarının hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun Türkiye için tehdit oluşturduğunun belirtildiği önergede, şu ifadelere yer verildi:

"Terör koridoru oluşturma hesaplarını bozarak milli güvenliğimizi ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölge üzerinde hesabı olan bütün dış mihraklara, bölge devletlerini yok sayarak ortaya konan ve uygulanmak istenen bütün planlara cevap niteliğindedir. Binlerce yıllık devlet geleneği olan Türkiye Cumhuriyeti ve yine binlerce yıllık temellere sahip Türk Silahlı Kuvvetleri bu harekat ile 'kimsenin sabrımızı ve gücümüzü sınamaması gerektiğini' bir kez daha yedi düvele gösterecektir. Bu harekat ile özellikle terör örgütleri eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz."

Önergenin okunmasından konuşan Genç, Türk ordusunun yaptığı Barış Pınarı Harekatı'nın arkasında kararlı bir şekilde durulduğunu göstermek amacıyla toplantının yapıldığını söyledi.

"Burada tarihe not düşüyoruz." diyen Genç, "Şu anda 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi şimdi de olağanüstü bir durumdan geçmekteyiz. Yine bu bölgede emperyal güçlerin kendi çabaları uğruna gayretleri var. Bu sefer formatı değiştirerek eli kanlı terör örgütlerini kullanarak bu amaçlarına ulaşmak istiyorlar. Bu harekat Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarının devamıdır." dedi.

Genç, emperyal güçlerin Suriye'de bir garnizon terör devleti kurarak her zaman olduğu gibi İsrail'in güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda Arap halklarıyla Arap hükümetlerini birbirinden ayırt etmek lazım. Çünkü bütün bu operasyonların nihai hedefi bundan birkaç yıl önce ABD başkanlarının ifade ettiği gibi Haçlı Seferleri'nin devamı niteliğindedir. Geçtiğimiz yüzyılda da bunun yapıldığını görüyoruz. Bunun karşısında da doğrudan bir İslam düşmanlığı olduğu muhakkaktır. Burayı da görmemiz lazım. Arap hükümetlerinin değersiz birlikteliklerinden bizim değerli yalnızlığımız daha güzeldir. Onların emperyal güçlerle değersiz birlikteliği yerine bizim değerli yalnızlığımız daha güzeldir. Filisin bizim kutsal topraklarımızın olduğu merkezdir. Kudüs'ün olduğu merkezdir. Burada Filistin yönetimiyle Filistin halkını ayrı tutmamız lazım. Türkiye ve Türkler asırlardır o kutsal toprakların hamiliğini yapmışlardır. O nedenle yönetimlerle, bu halkları birbirinden ayrı tutmamız lazım."

Önergenin kabul edilmesinden sonra meclis üyeleri ve Genç, meclis başkanlık divanı önünde toplanarak Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Öte yandan Akçaabat ilçe Belediye Meclisi de Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim başkanlığında Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla olağanüstü toplandı.