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Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Kars'ta, AK Parti İl Başkanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Kars'ta, AK Parti İl Başkanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

AK Parti Kars İl Başkanlığı ile kentteki STK'larca Kars Öğretmenevi'nde Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı toplantı yapıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Türkiye'nin dünyaya bir kez daha ne kadar kararlı ülke olduğunu gösterdiğini söyledi..

Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçik'in yanında olduklarını ifade eden Çalkın, şöyle konuştu:

" Suriye'de PYD, PKK, YPG gibi silahlandırılmış bir grup terörist ülkemizin sınırlarında tehdit oluşturuyordu ve burada güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı başlattık. Birleşmiş Milletler'de göstermiş olduğumuz kararlı duruşumuzla, güvenlik koridorunu şanlı ordumuz ve bugün baş komutanımız olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da iradesiyle milletimizi de arkamıza alarak hep birlikte bu harekat gerçekleşti ve biz dünyaya bir kez daha ne kadar kararlı olduğumuzu vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve devletimiz için gözümüzü kırpmadan canımızı feda edeceğimizi bir kez daha ortaya koyduk."

Çalkın, söz konusu harekatla hem sahada hem de masada kazandıklarını vurgulayarak, bu anlamda Türkiye'nin istediği her şeyin olduğunu dile getirdi.

Harakani'nin torunları olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ordunun ve milletin yanında olduklarını ifade eden Çalkın, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Barış Pınarı Harekatı, AK Parti, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:17 Kaynak: AA
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