Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek sürüyor.

Kastamonu'da Honsalar Mahallesindeki 600 yıllık Honsalar Camisine mahalleli tarafından Türk bayrakları asıldı. Camide şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Mahalle Muhtarı Ramazan Boyacı, Türkiye'nin teröristlere karşı büyük bir mücadele verdiğini belirtti. Barış Pınarı Harekatı ve harekatta şehit olanları anmak için bir program düzenlemeye karar verdiklerini ifade eden Boyacı, mahalleliyle camiye Türk bayrakları astıklarını söyledi.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu söyleyen Boyacı, "600 yıllık camimizde bugün Fetih duası yaptık. Hocamıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Bu mukaddes günde inşallah dualarımız kabul olur." dedi.

Cami imamı Muzaffer Bal ise "Allah orada mücadele eden güvenlik güçlerimize güç versin. Bizler de orada mücadele eden askerlerimiz için dua edelim." diye konuştu.