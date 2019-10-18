AK Parti İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

AK Parti Batman İl Başkanlığında bir araya gelen meclis üyeleri adına açıklama yapan Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Murat Alp, ülkenin yıllarca terörle mücadele ettiğini söyledi.

Teröre karşı milletçe verilen mücadelenin aşamalarından biri olan Barış Pınarı Harekatını ve Mehmetçik'i desteklediklerini belirten Alp, "Devletimizin aldığı bu kararı destekliyoruz, arkasındayız. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Amaç güvenli bölge oluşturmak, ülkemizde bulunan 3 milyon 600 bin insanın güvenli olarak kendi ülkesine dönmesini sağlamaktır. Tarafımız huzur, barış, kardeşliktir." diye konuştu.