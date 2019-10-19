Elazığ'ın Baskil Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek verdi.

Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın başkanlığında toplanan belediye meclis üyeleri, ekim ayı olağan toplantısı gündemine ilişkin görüşmelerden sonra gündem dışı önerge verildi.

Belediye meclis üyelerince, Barış Pınarı Harekatı'na destek önergesi kabul edildi.

Kahraman Mehmetçiklerin yanında olduklarını belirten Akmurat, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi.

Akmurat, "İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrıcalıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarıyla tamamlanacağına yürekten inanıyorum. Fedakar askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz." dedi.