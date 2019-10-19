Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

28 dakika önce

Sivas'ın Gölova ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na düstek yürüyüşü düzenlendi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Sivas'ın Gölova ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na düstek yürüyüşü düzenlendi.

Gölova Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Buradaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, dua okunmasıyla devam etti.

Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu burada yaptığı konuşmada, "Dünden bugüne yaklaşık bin yıldır vatanı için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Programa Belediye Başkanı Halil Önge, İl Genel Meclis Üyesi İlyas Vahapoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Gölova, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüste gizlice 14 yaşındaki kızın fotoğrafını çekti! Küstah savunma yaptı: Taciz mi oluyor?
Erdoğan'dan Türkiye'ye silah satışını durduran ülkelere: Eli kanlı katilleri silaha boğdular İBB Başkanı İmamoğlu: Masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına güvenmiyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gözdağı: Teröristler verdiğimiz sürede gitmezse başlarını ezeriz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 16:31:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]