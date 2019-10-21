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Barış Pınarı Harekatı'na destek

3 dakika önce

Hadim Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek bildirisi yayımladı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Hadim Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek bildirisi yayımladı.

Meclis, Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu başkanlığında olağanüstü gündemle toplandı.

Hadimioğlu, burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı önemli hususlardan birisi Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve terör koridorunu yok etmek" olduğunu söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini, Mehmetçiğin yanında olduklarını belirten Hadimioğlu, "Bizler devletimizin aldığı kararın arkasındayız. Bugün her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Kahraman askerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Hadim ilçesinin her bir ferdi vatanının, milletinin, devletinin ve kahraman Mehmetçiğin her zaman yanındadır. Ne zaman üzerimize bir vazife düşse her zaman göreve hazırız. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından, Hadimioğlu ve Belediye Meclis üyeleri, AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran ve vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için asker selamı verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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