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Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Para-tekvando branşında milli sporcu olan Fahrettin Karabağ, Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Para-tekvando branşında milli sporcu olan Fahrettin Karabağ, Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek verdi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Uluslararası Para-Poomse Tekvando Şampiyonası'na katılan Fahrettin, P30 kategorisinde birinciliği elde etti.

Toplamda 22 ülkeden 192 sporcunun katılığı şampiyonada kürsüye çıkan Fahrettin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olma amacıyla asker selamı verdi.

Fahrettin Karabağ, yaptığı açıklamada, Türk askerine Hırvatistan'dan selamlar gönderdiğini belirterek, puanlarını Mehmetçik'e hediye ettiğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:18 Kaynak: AA
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