Barış Pınarı Harekatı'na destek

Beyşehir ilçesinde öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere destek için mektup yazdı.

Beyşehir'de Avşar Mahallesi'nde bulunan TOKİ ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler, Suriye'de Fırat nehrinin doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere destek için çok sayıda mektup yazdı.

Askerlerin bir an önce operasyondaki görevlerini tamamlayarak, ailelerine kavuşmaları dileğinde bulunan öğrenciler mektuplarını okul müdürü Mehmet Telli'ye verdi.

Okul Müdürü Telli de öğrencilerle birlikte mektupları Beyşehir Askerlik Şubesi Başkanlığı'na teslim etti.

Telli, burada yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'na olan desteğimizi göstermek amacıyla Mehmetçiğimize öğrencilerimizin yazdıkları mektupları sayın komutanımıza oradaki Mehmetçiğimize göndermeleri için teslim ettik. Allah, tüm askerlerimizi korusun, içimizdeki ve dışımızdaki hainlere fırsat vermesin." dedi.