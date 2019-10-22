Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Tatvan Belediyesi meclisi üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Tatvan Belediyesi meclisi üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı sonrası üyeler adına açıklama yapan meclis üyesi Fazıl Engin, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının bölgeyi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelilerin ülkelerine geri göndermelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Suriye'de 8 yıldır süren iç savaşta tarihin en büyük dramlarının yaşandığını ve bu savaşta milyonlarca insan yurdundan edildiğini bildiren Engin, şöyle konuştu:

"İç savaşla doğan otorite boşluğunda terör örgütleri binlerce insanı katletmiş ve aynı zamanda bu boşluktan faydalanarak buralarda yer edinmiştir. Suriye'nin kuzeyine yerleşen PKK, YPG/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerden bölgenin temizlenmesi için harekat düzenlenmiştir. Ülkemizde 40 yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına mal olan, ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen bu örgütler bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden insanları katlettiler. Devletimizin yıllarca bu örgütlerle ve uluslararası destekçileriyle mücadele içinde olduğunu biliyoruz. Bu mücadelenin diğer bir ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır. Bölgemizin barış ve refahına karşı tehdit olan terör örgütlerinin faaliyetlerini sona erdirmek, binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı Tatvan Belediye Meclisi olarak destekliyor, ordumuza başarılar diliyoruz."

Açıklamanın ardından Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve meclis üyeleri, asker selamı verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Tatvan Belediyesi, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı
Teröristlerin güvenli bölgeden çekilme işlemi sürüyor "Teröristin de terörün de başı nasıl ezilir çok iyi biliriz" Erdoğan-Putin görüşmesinde dikkat çeken harita detayı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 18:18:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]