Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yapan Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos...
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yapan Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos...

Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yapan Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos...

40 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yapan Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, "Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yapan Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos..., System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yapan Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, "Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:34 Kaynak: İHA
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