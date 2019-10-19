Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek için 3 bin bayrak dağıttılar
Son Dakika Genel Barış Pınarı Harekatı'na destek için 3 bin bayrak dağıttılar

Barış Pınarı Harekatı'na destek için 3 bin bayrak dağıttılar

2 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'na destek için 3 bin bayrak dağıttılarBURSA - Bursa Kent Konseyi, Barış Pınarı Harekatı'na destek için 3 bin Türk bayrağı dağıttı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek için 3 bin bayrak dağıttılar

BURSA - Bursa Kent Konseyi, Barış Pınarı Harekatı'na destek için 3 bin Türk bayrağı dağıttı.

Bursa Kent Konseyi, muhtarlar ve STK'lar, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, muhtarlar ve STK'lar Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlara 3 bin Türk bayrağı dağıttı. Bu hassas zamanda bayrağın önemine dikkat çekmek istediklerini dile getiren Orhan, "Bursa'mız eskiden önemli ve resmi günlerde her yeri bayraklarla süslerlerdi. Bu hassasiyetin biraz azaldığını gördük. Sadece gönüllerde değil, bayrak asarak bu hassasiyeti hissettirmemiz lazım. Onun için böyle kampanya başlattık. Bayrak, üzerindeki rengi ile bizim şehitlerimizin kanını anlatıyor. Bu vatan bedel ile alındı. Bu bayrağın üzerindeki hilal bağımsızlık işaretidir. Bayrağın üzerindeki yıldız şehitlerimizin işaretidir. Bu vatana bayraklarımızla sahip çıkmalıyız. Bayrakları hediye ederek Bursa'nın tekrar süslenmesini istiyoruz" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek için 3 bin bayrak dağıttılar

Barış Pınarı Harekatı, Kent Konseyi, Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:49 Kaynak: İHA
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