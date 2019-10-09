Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek için camilerde Fetih Suresi okunacak
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Barış Pınarı Harekatı'na destek için camilerde Fetih Suresi okunacak

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'na destek için yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacağı ve dua edileceği açıklandı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek için camilerde Fetih Suresi okunacak, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'na destek için yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacağı ve dua edileceği açıklandı.


Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Bütün dünyanın yakından izlediği bölgede hareketlilik devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da harekatla ilgili açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Barış Pınarı Harekatı'na destek için yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacağını ve dua edileceğini açıkladı. - İSTANBUL

Diyanet İşleri Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:40 Kaynak: İHA
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