Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek için türkü besteledi: "Gör evlat"
Son Dakika Magazin Barış Pınarı Harekatı'na destek için türkü besteledi: 'Gör evlat'

Barış Pınarı Harekatı'na destek için türkü besteledi: "Gör evlat"

2 saat önce

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Anneleri için sosyal medyada paylaştığı "Analar Ağlamasın" türküsüyle gündem olan, bağlama virtüözü Yudum, Barış Pınarı Harekatı için, Mehmetçiğimize moral olsun diye "Gör Evlat" adlı eseri yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek için türkü besteledi:

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Anneleri için sosyal medyada paylaştığı "Analar Ağlamasın" türküsüyle gündem olan, bağlama virtüözü Yudum, Barış Pınarı Harekatı için, Mehmetçiğimize moral olsun diye "Gör Evlat" adlı eseri yaptı.


Kızına sürekli vatan sevgisini, millet aşkını anlattığını belirten Yudum, "Tek isteğim onun vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan bir birey olarak büyümesi. Ülkemiz yıllardır zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreçte her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bunu da tarihimize bakarak sağlarız. Ben kızıma işlemeye çalıştığım vatan, bayrak, millet aşkını tüm gençlerimize aşılamak zorunda olduğumu düşünerek bu eseri yaptım. Umarım "Gör Evlat" Mehmetçiğimize moral olacak ve Barış Pınarı Harekatıyla, Türkiye Cumhuriyetinin barışı ne kadar önemsediğini tüm dünyaya gösterecek" dedi.


Yudum, sosyal medyada "Gör Evlat" türküsünü paylaştı. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, Diyarbakır, Yudum, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:16 Kaynak: İHA
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