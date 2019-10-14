Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek konvoyu
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek konvoyu

Barış Pınarı Harekatı'na destek konvoyu

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde bazı vatandaşlar, konvoy oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek konvoyu, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde bazı vatandaşlar, konvoy oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Sosyal medya üzerinden haberleşerek bir araya gelen vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturarak ilçede tur attı.

Öte yandan ilçedeki bazı esnaf da harekata destek amacıyla iş yerlerine Türk bayrağı astı.

Barış Pınarı Harekatı, Midyat, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:26 Kaynak: AA
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