Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek konvoyu
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Barış Pınarı Harekatı'na destek konvoyu

1 saat önce

Erzincan'da Modifiye ve Araç Tutkunları Derneği üyeleri ile bazı vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'na destek için yaklaşık 700 araçlık konvoy oluşturdu.

Erzincan'da Modifiye ve Araç Tutkunları Derneği üyeleri ile bazı vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'na destek için yaklaşık 700 araçlık konvoy oluşturdu.

Derneğin üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verme kararlarını sosyal medya üzerinden duyurarak, tüm vatandaşları davet etti. Etkinliğe katılan üyeler ve vatandaşlar, Erzincan Belediyesi önünde toplandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla oluşturulan konvoyda araçlar, Türk bayraklarıyla donatıldı.

Aralarında motosikletlerin de olduğu yaklaşık 700 araçlık konvoy, Ordu, Fevzi Paşa, Halit Paşa ve 13 Şubat caddelerinde korna çalarak, harekata destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek konvoyu

Barış Pınarı Harekatı, Erzincan, Araç, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:52 Kaynak: AA
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