Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek pankartı ile maça çıktılar
Son Dakika Spor Barış Pınarı Harekatı'na destek pankartı ile maça çıktılar

Barış Pınarı Harekatı'na destek pankartı ile maça çıktılar

1 saat önce

Bilecik'te oynanan bir futbol müsabakasında iki takım sahaya "Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız" pankartı ile çıktılar.

Barış Pınarı Harekatı'na destek pankartı ile maça çıktılar, System.String[]

Bilecik'te oynanan bir futbol müsabakasında iki takım sahaya "Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız" pankartı ile çıktılar.


Bilecik 1. Amatör Lig 4'üncü haftasında Vezirhan Belde Stadı'nda oynanan Vezirhanspor- Gölpazarı Belediyespor maçı öncesi futbolcular Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini göstererek, "Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız" pankartı ile sahaya çıktılar. Müsabaka 1-1'lik sonuçla devam ederken, ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra Gölpazarı Belediyespor ataklara dayanamayan Vezirhanspor maçı 4-1 kaybetti.


Öte yandan Vezirhansporlu futbolcular maç öncesi Türk bayrağı açması tribünlerinde ayakta alkışlanmasına sebep oldu. - BİLECİK

Barış Pınarı Harekatı, Gölpazarı, Bilecik, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:24 Kaynak: İHA
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