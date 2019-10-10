Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek - SİVAS
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na destek - SİVAS

Barış Pınarı Harekatı'na destek - SİVAS

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Sivas, Kayseri, Kırşehir ve Niğde'de şehit aileleri, öğrenciler ve işçiler destek verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Sivas, Kayseri, Kırşehir ve Niğde'de şehit aileleri, öğrenciler ve işçiler destek verdi.

Sivas'ta Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ'de (TÜDEMSAŞ) Türkiye'nin ilk yerli buharlı lokomotifi "Bozkurt"un önünde toplanan vagon işçileri, Fetih Suresi'nin okunmasının ardından Mehmetçik için dua etti.

TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu, burada yaptığı açıklamada, Suriye sınırında dün Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını anımsattı.

Harekata katılan askerlere manevi olup, yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla Fetih Suresi'ni okuyarak dua ettiklerini söyleyen Başoğlu, "Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Ülkemizin birliğine, beraberliğine kastedenlere karşı mücadele etmek amacıyla ordumuz orada. Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek - SİVAS

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:29 Kaynak: AA
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