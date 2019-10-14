Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cenk Şahin kadro dışı bırakıldı
Son Dakika Spor Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cenk Şahin kadro dışı bırakıldı

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cenk Şahin kadro dışı bırakıldı

1 saat önce

Almanya Bundesliga 2 ekibi St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cenk Şahin kadro dışı bırakıldı, System.String[]

Almanya Bundesliga 2 ekibi St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.


Almanya Bundesliga 2 ekibi St. Pauli'de forma giyen Cenk Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği gerekçesi ile kadro dışı bırakıldı. St. Pauli'den yapılan yazılı açıklamada, "Taraftarlar, kulüp üyeleri ve Türkiye'den kişilerle yapılan görüşme sonucunda, yaptığı paylaşımın farklı anlaşılabileceği ve farklı kültürlerde farklı algılanabileceği fark edilmiştir. Kulüp olarak tabii ki her türlü savaş hareketine karşıyız. Oyuncu takımla idmanlara devam edecektir ve yeni kulüp aramasına izin verilecektir" denildi. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, Cenk Şahin, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:22 Kaynak: İHA
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