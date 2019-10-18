Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü
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Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü

18 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Demirci Çereşe Meydanı'ndan Mehter Marşı eşliğinde başlayan ve belediye hizmet binası önüne kadar devam eden yürüyüşe, yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Vatandaşların Türk bayrakları ile yürüdüğü korteje, Demirci Akıncıları Motosiklet Kulübü üyeleri de katıldı.

Atatürk anıtı önünde toplanan vatandaşlar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, burada yaptığı konuşmada, "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır sözünden hareketle Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele veren kahraman Mehmetçik'imize destek için bayraklarımızla yürüyüş düzenledik. Binlerce vatandaşımız da bu programa destek verdi. Şimdi bu meydanı dolduran binlerce vatandaşımız ile harekatta mücadele veren Mehmetçik'imize buradan asker selamı gönderelim." dedi.

Alanda bulunan gurup, Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk ile Mehmetçik'e asker selamı verdi.

Konuşmaların ardından Demirci'deki 4 orta öğretim kurumu öğrencisi tarafından Barış Pınarı Harekatı için hazırlanan koreografi klipleri izletildi.

Okunan Fetih Suresi ve duanın arından program sona erdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü

Barış Pınarı Harekatı, Demirci, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:57 Kaynak: AA
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