Barış Pınarı Harekatı'na Eskişehir'den destek

Eskişehir'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.



81 ilde aynı anda tüm odalar, borsalar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapılan açıklamada, "Ülkemiz 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde 'Barış Pınarı' adı verilen sınır ötesi harekatı başlatmıştır. Amaç hem kendi ülkemizin sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de bölgede tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bölgeyi PKK/PYD/ YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede güven ve barış ortamını tesis etmek amaçlanmakta. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz" denildi.



SURİYELİLER DE DESTEKLİYOR



Harekat ile Türkiye'nin uluslararası kurallardan doğan haklarını kullandığı ifade edilerek, harekatın meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığı belirtildi. Fırat'ın doğusunda, sınırın ötesinde maruz kalınan taciz ve eylemlerin sayısının iki senede yüzün üzerine çıktığı bildirilen açıklamada; bu terör örgütlerinin Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenledikleri ve Suriye'deki yerel halkın da bu zulme karşı tepkili oldukları bildirildi ve masum insanları katleden ve ülke güvenliğini tehdit eden terör gruplarına karşı sessiz kalınmaması gerektiği vurgulandı. Açıklamada; Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla başlayıp, devam eden tüm bu operasyonların Türkiye'nin terör örgütlerine ve destekçilerine cevabı en güçlü şekilde verdiğini ve aynı zaman da sivillerin korunmasına dikkat gösterildiği ve aynı dikkatin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da gözetildiği ifade edildi. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayatın normale döndüğü ve huzur ortamı sağlanarak yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne zemin hazırlandığı belirtildi.



"Biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye'nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dahil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması sağlanacaktır "ifadelerinin kullanıldığı açıklamada; bu nedenle Türkiye'nin başlattığı her harekatın, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklendiği aktarıldı.



BİR VE BERABER SES VERME GÜNÜ



Ortak bildiride; "Tüm bu gerçekler ışığında, uluslar arası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz" dendi.



Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere karşı Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumun, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecekleri belirtildi. Tehditler karşısında vatanın her bir ferdinin daha fazla çalışacağı ve ülkenin geleceği için daha çok katkıda bulunacağı aktarıldı.



Açıklama şöyle devam etti:



"Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın."



AÇIKLAMAYA KİMLER KATILDI



Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında şu kurum ve kuruluşlar yer aldı: "Eskişehir Ticaret Borsası, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir Barosu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Eskişehir İl Başkanlığı, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Eskişehir İl Başkanlığı, Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanlığı, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Eskişehir İl Temsilciği, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) Eskişehir İl Temsilciliği, Türk Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanlığı, Odunpazarı Ziraat Odası Başkanlığı, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanlığı, Eskişehir Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanlığı, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanlığı, Eskişehir Genç İşadamları Derneği, Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu Üyeleri ve Genç Girişimciler İl İcra Kurulu Üyeleri." - ESKİŞEHİR