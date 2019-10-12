Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden meclis üyesi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden meclis üyesi tutuklandı

Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden meclis üyesi tutuklandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Dilovası İlçesi Belediye Meclisinde Barış Pınarı Harekatı'nı "zalimler birleşiyor" diyerek hakaret eden Saadet Partili Belediye meclis üyesi M.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden meclis üyesi tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası İlçesi Belediye Meclisinde Barış Pınarı Harekatı'nı "zalimler birleşiyor" diyerek hakaret eden Saadet Partili Belediye meclis üyesi M.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrasında yapılan Dilovası Belediyesi Ekim ayı oturumunda Başkan Hamza Şayir'in harekata yönelik destek mesajlarına Saadet Partisi Meclis Üyesi M.D. tepki gösterdi. Harekata ağır ifadelerle karşı çıktığını belirten M.D.'nin açıklamalarının medyaya yansıması sonrası Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dilovası ilçesindeki evinde gözaltına alındı.


Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan M.D. ifadesinin alınması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Saadet Partili Meclis Üyesi M.D., sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Barış Pınarı Harekatı, Dilovası, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:03 Kaynak: İHA
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Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden meclis üyesi tutuklandı
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