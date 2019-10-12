Türk Hukuk Enstitüsü İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatı'nın iki devlet arasındaki bir savaş değil terör örgütüne karşı yapılan ve meşru müdafaa hakkından doğan askeri bir operasyon olduğuna dikkat çekildi.

Ülkenin güney sınırında PKK'nın uzantısı olan PYD/YPG terör örgütünün dış güçlerin desteği ile bir terör koridoru açmaya çalıştığı belirterek Tu¨rkiye Cumhuriyeti'nin var olan tero¨r koridorunun engellenmesi ic¸in Birles¸mis¸ Milletler Antlas¸masının 51. Maddesi geregˆince uluslararası hukuktan kaynaklı meşru savunma hakkını kullandığına dikkat çekildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan bu harekat bir savas¸ degˆil bir gu¨venlik operasyonudur, devletler ancak kendi gu¨venliklerini sagˆlayabildikleri o¨lc¸u¨de barıs¸ ic¸inde yas¸ayabilir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat icra ettigˆi ve Trabzon Ko¨s¸ku¨nde harekat planlarını c¸izdigˆi Tunceli Operasyonu da buna en gu¨zel o¨rnektir.

Bu¨tu¨n bunlar nedeni ile Tu¨rk Hukuk Enstitu¨su¨ I·zmir S¸ubesi olarak Barıs¸ Pınarı Askeri Operasyonunun sonuna kadar arkasında oldugˆumuzu, I·zmir Barosunun konu ile ilgili kavramları birbirine karıs¸tıran ve Kurtulus¸ Savas¸ının is¸aret fis¸egˆinin atıldıgˆı I·zmirimizi temsil etmeyen, kullanılan savas¸ teriminin kars¸ı taraftaki tero¨r o¨rgu¨tu¨ne bir devlet statu¨su¨ kazandırma sonucunu dogˆuran ac¸ıklamasının hic¸bir cu¨mlesine katılmadıgˆımızı kamuoyu ile saygı ile paylas¸ıyoruz."