Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kara propaganda yapan 5 kişiye gözaltı kararı
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kara propaganda yapan 5 kişiye gözaltı kararı

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kara propaganda yapan 5 kişiye gözaltı kararı

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yapan 5 hesap sahibi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kara propaganda yapan 5 kişiye gözaltı kararı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yapan 5 hesap sahibi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medya üzerinden kara propaganda yapan kişilerin bulunması için sürdürülen çalışmalar kapsamında 43 hesap tespit edildi. 43 hesap içerisinden gerçek kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.


Hesapların çoğunluğunun gerçek kişilere ait olmadığı ve kişilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenilirken önceki gün, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan gözaltına alınan 'diken.com.tr' adlı internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Fatih Gökhan Diler ile Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir de adli kontrol ile serbest bırakılmıştı. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:52 Kaynak: İHA
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