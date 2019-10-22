Barış Pınarı Harekatı'na kan bağışıyla destek

Mardin'de Midyat M Tipi Ceza İnfaz Kurumu ve Türk Kızılay iş birliğiyle Barış Pınarı Harekatı'na destek için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Midyat M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek sunmak için gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası ilgi gördü.

Kampanya kapsamında hakimler, savcılar, cezaevi personeli, jandarma ekipleri kan bağışında bulundu.

Bağışlanan kanlar, sınır bölgelerine ve hastanelere gönderilecek.

"Kanımız onlara feda olsun"

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, yaptığı açıklamada, TSK'ye başarı dilediklerini belirtti.

"Canımızla, kanımızla onların yanında olmak istedik" ifadesini kullanan Akkiraz, şunları söyledi:

"Ordumuz yeter ki istesin, kanımız onlara feda olsun. Kanımız analarının ak sütü gibi helal olsun. Elimizden geleni onlar için layıkıyla yapmak isteriz. Şu anda elimizden gelen kan bağışı. Gerek görülürse, ihtiyaç duyulursa canımızda feda olsun."

Midyat M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mikail Mahmat, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile etkinliğin düzenlendiğini aktararak, "TSK mensuplarımıza güç, kuvvet diliyoruz." dedi.

Savcı Abdulkadir Boran, Mehmetçik'e kanlarını bağışlayarak destek olmak istediklerini dile getirerek, "Onların yaptığının yanında bizim yaptığımız basit bir kan vermek ama inşallah bir nebze olsun askerimizi sevindirir." diye konuştu.

İnfaz Koruma personeli Fatma Akkurt da Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin güvenliği için harekat gerçekleştirdiğini belirterek, "Onlara kanımız feda olsun." değerlendirmesinde bulundu.