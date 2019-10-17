Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na kan bağışlı destek
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'na kan bağışlı destek

Barış Pınarı Harekatı'na kan bağışlı destek

1 saat önce

Mersin'de, özel harekat ekipleri, polisler, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için kan...

Mersin'de, özel harekat ekipleri, polisler, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için kan bağışı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Türkiye Kızılayı tarafından Polisevi'nde düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyası, yoğun ilgi gördü.

Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda özel harekat ekibi, polis, öğrenci, sporcu ve vatandaş, kan bağışı yapmak için sıraya girdi. Katılımcılardan bazıları, kök hücre bağışı da yaptı.

Yaklaşık 300 ünite kan toplanmasının hedeflendiği etkinliğe katılanlar, çektirdikleri hatıra fotoğrafında asker selamı verdi.

Toplanan kanlar, sınır bölgelerine ve hastanelere gönderilecek.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Barış Murat Başol, etkinlikteki konuşmasında, hem harekata destek vermek hem de kan bağışının önemine dikkati çekmek istediklerini belirterek, "Bu organizasyonun diğer illerimize de örnek teşkil etmesini umut ediyoruz. Çok sayıda personelimiz, Barış Pınarı Harekatı'na destek için gönüllü olarak kan bağışı yaptı. Katılımcılara teşekkür ediyoruz." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'na kan bağışlı destek

Barış Pınarı Harekatı, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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