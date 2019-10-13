Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na karşı propaganda yapan HDP'lilere adliyede
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı'na karşı propaganda yapan HDP'lilere adliyede

Barış Pınarı Harekatı'na karşı propaganda yapan HDP'lilere adliyede

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'na karşı propaganda yapan HDP'lilere adliyedeADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na karşı PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yapan ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan HDP Ceyhan İlçe eş başkanları...

Barış Pınarı Harekatı'na karşı propaganda yapan HDP'lilere adliyede

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na karşı PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yapan ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan HDP Ceyhan İlçe eş başkanları adliyeye sevk edildi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, Barış Pınarı Harekatına karşı, Ceyhan HDP İlçe Teşkilatının kullanımındaki Facebook hesabından terör örgütü propagandası, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama içerikli paylaşım yapıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheler HDP Ceyhan İlçe Eş Başkanları Seyfettin Aydemir ve Delal Mamuk ile eski HDP İlçe Eş Başkanı Tahir Özdemir Ceyhan Adliyesine sevk edildi.

Barış Pınarı Harekatı'na karşı propaganda yapan HDP'lilere adliyede

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM'de feci kaza: Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
Esenyurt'ta cezaevi firarisi polisle çatıştı: 2 yaralı Konya'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu Barış Pınarı Harekatı'nı görüntüleyen gazeteciler çatışmanın ortasında kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 14:21:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'na karşı propaganda yapan HDP'lilere adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]